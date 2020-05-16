بالصور.. الوزير خالدي يسدي تعليمات لإعطاء دفعة جديدة لأشغال ملعب الدويرة

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم السبت، على زيارة تفقدية ميدانية، لمشروع الملعب الجديد للدويرة بالعاصمة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفتها الرسمية، عن وقوف الوزير خالدي، خلال هذه الخرجة، رفقة والي العاصمة، يوسف شرفة، على التقدم الملحوظ لوتيرة الإشغال.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم اسداء تعليمات لإعطاء دفعة جديدة لسير الأشغال، وضرورة إتمام المشروع في أقرب الآجال، تحسبا لاستحقاقات رياضية هامة.

وفي هذا الصدد، تم تنصيب لجنة للمتابعة والتنسيق، تضم الأطراف المعنية، وتكلف بالمتابعة الأسبوعية.