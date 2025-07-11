بالصور.. الوزير سعيد سعيود يكرم فريق اتحاد العاصمة

كرم وزير النقل سعيد سعيود، أمس الخميس، فريق اتحاد العاصمة، نظير تتويجه بلقب كأس الجزائر 2025.

وأقام الوزير سعيود، مأدبة عشاء، بفندق الجزائر، على شرف فريق اتحاد العاصمة، بحضور وزير الرياضة وليد صادي، وزيرة البيئة، نجيبة جيلالي، والي الجزائر عبد النور رابحي، والرئيس المدير العام لشركة “ساربور” عبد الكريم رزال، بالإضافة للاعبين، ومسيرين سابقين لاتحاد العاصمة.

وحرصت إدارة اتحاد العاصمة، من جهتها على تكريم الوزير سعيود، اعترافا منها، بوقوفه إلى جانب الفريق، كما تم تكريم وزير الرياضية وليد صادي، وبعض من الحضور.

ووجهت إدارة اتحاد العاصمة، عبارات الشكر لكل من شارك في هذا الحفل التكريمي، الذي اعتبرته عربون وفاء لمكانة اتحاد العاصمة في الرياضة الوطنية.