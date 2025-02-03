بالصور.. الوزير صادي يستقبل البطلة الأولمبية إيمان خليف

استقبل وزير الرياضة وليد صادي، البطلة الجزائرية إيمان خليف، اليوم الاثنين، بمقرة الوزارة، رفقة مدربها محمد شعوى، والأمين العام للوزارة ورئيس الديوان.

وكشفت وزارة الرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن إيمان خليف قامت بزيارة مجاملة للوزير وليد صادي، أطلعته خلالها على برنامجها التحضيري لسنة 2025 تحسبا للاستحقاقات القادمة.

وعبّر وزير الرياضة وليد صادي، عن استعداده التام والتزامه بمرافقة البطلة الأولمبية في تنفيذ برنامجها المسطر في مختلف مراحله.

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