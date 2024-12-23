بالصور.. الوزير صادي يستقبل الفريق الوطني للكاراتي فئة الصم

استقبل وزير الرياضية وليد صادي، اليوم الاثنين، المنتخب الوطني للكاراتي فئة الصمّ، العائد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في البطولة العالمية بماليزيا.

واستقبل الوزير صادي، تعداد الفريق الوطني للكاراتي - فئة الصمّ – والطاقمين الفني والإداري، بمقر الوزارة، حيث أبدى اعترازه بإنجازهم.

كما أشاد وزير الرياضة بمثابرة العناصر الوطنية، وإصرارها على رفع راية الجزائر في المحافل الدولية. مؤكدا بأن تتويجهم فخر واعتزاز للرياضة الجزائرية، ويعكس المكانة المرموقة لشبابنا على المستوى العالمي.

يذكر أن الفريق الوطني للكاراتي – فئة الصم – أحرز المرتبة الأولى في البطولة العالمية التي جرت بماليزيا. بحصده أربعة ميداليات، منها ذهبيتان.