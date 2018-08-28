بالصور..الوفاق يتجاوز العميد ويتأهل إلى الدور ربع النهائي

تأهل فريق وفاق سطيف إلى الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه ظهيرة اليوم بثنائية مقابل هدف واحد أمام مضيفه مولودية الجزائر.

وسجل اللاعب أكرم جحنيط الهدف الأول للوفاق عن طريق مخالفة مباشرة في الدقيقة الـ5 من مر المباراة قبل أن يضيف المهاجم بوقلمونة الهدف الثاني في الدقيقة الـ27 بعد هجمة معاكسة قادها اللاعب عن المومن جابو.

وتحصل مولودية الجزائر على ركلة جزاء في الدقيقة 41 نفذها اللاعب وليد درارجة بنجاح ليقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وفي المباراة الثانية تعادل الدفاع الحسني الجديدي أمام مستضيفه تيبي مازامبي الكونغولي بنتيجة 1-1 ليخرج رسميا من المنافسة القرية رفقة مولودية الجزائر.

ترتيب المجموعة الثانية من برابطة أبطال إفريقيا:

تيبي مازامبي 12 نقطة

وفاق سطيف 8 نقاط

دفاع الحسني الجديدي 6 نقاط

مولودية الجزائر 5 نقاط.