بالصور.. الوفاق يتعادل أمام الأهلي ويودع البطولة العربية
الأهلي السعودي 1-1 وفاق سطيف
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تمكنت فرقة حراس السواحل لولاية مستغانم صبيحة اليوم من افشال محاولة هجرة غير شرعية التي كانت تضم 48شخص.
الذين كانوا على شكل فوجين حيث كان يضم…
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حجز عناصر من فرقة فحص المسافرين التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت ب…
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تمكنت الشرطة القضائية بمعسكر من الإطاحة وتقديمه أمام العدالة بعدما كان في حالة فرار لمدة سبع 7 سنوات.
وحسب مصادر لـ النهار فإن الموقوف يبلغ من…
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