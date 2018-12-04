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بالصور.. الوفاق يتعادل أمام الأهلي ويودع البطولة العربية

الرياضة
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بالصور.. الوفاق يتعادل أمام الأهلي ويودع البطولة العربية الأهلي السعودي 1-1 وفاق سطيف
بقلم وليد كويني

أقصى نادي وفاق سطيف من البطولة العربية للأندية، بعد تعادله في إياب الدور الـ16 أمام مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة هدف في كل شبكة.


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