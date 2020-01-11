بالصور.. الوفد التحضيري لحج 2020 يطير إلى السعودية

توجه مساء اليوم الوفد التحضيري المتعدد القطاعات إلى المملكة العربية السعودية للقيام بالإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المتعلقة بموسم حج 2020 م.

واتمت الديوان الوطني للحج و العمرة جميع الإجراءات في أرض الوطن بما فيها انتقاء 45 وكالة سياحة، وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج منها 15 وكالة حظيت بشرف تنظيم الحج لأول مرة.

ورافق الوفد الوفد التحضيري للبقاع المقدسة ممثلين عن الوكالات السياحية الـ45 التي إختيرت لتنظم الحج.

وسيختار الوفد ويتعاقد على الخدمات التي ستقدمها لحجاجها، وسيشرع الوفد ابتداء من صباح يوم غد الأحد بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة في فتح العروض المقدمة من طرف المتعاملين السعوديين المترشحين لتقديم خدمات الإسكان والإطعام والنقل للحجاج الجزائريين هذا الموسم.