بالصور ..الوفد الطلابي التركي في حملة تضامن لتجهيز مدرسة الشهيد أغار رابح ببجاية

قام الوفد الطلاب التركي الذي جاء في زيارة للحزائر رفقة جمعية الأنيس بحملة دهن و مطالة مدرسة الشهيد أغار رابح الابتدائية، بقرية مصلة ببلدية آيت مليكش بولاية بجاية.

وذلك حتى تصبح المدرسةجاهزة لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل.

كما شارك في حملة التضامن فوج سيدي الموفق للكشافة الإسلامية الجزائرية و بلدية آيت مليكش.

وكان في استقبال الوفد السلطات المحلية والأمنية وأعيان آيت مليكش؛ و قادة فوج سيدي الموفق. اللذين قدموا عبارات الشكر و التقدير للشباب على هذه المبادرة الطيبة؛.

و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح التطوع و التضامن بين الشعبين التركي و الجزائري.