بالصور.. الوفد المقدوني ثاني الواصلين إلى وهران للمشاركة في الألعاب المتوسطية

حل صبيحة اليوم الأربعاء، وفد جمهورية مقدونيا الشمالية، الذي سيشارك بالألعاب المتوسطية وهران 2022، بأرض الوطن.

ويعد الوفد المقدوني، ثاني الواصلين للجزائر بعد الوفد التونسي، الذي حل أمس بمطار أحمد بن بلة بولاية وهران.

وصرحت البعثة المقدونية لحظة وصولها لقناة النهار، أنها على أتم الاستعداد لتقديم دورة مشرفة وحصد العديد من الميداليات.

للإشارة، الألعاب المتوسطية ستدوم لعشرة أيام، وستنطلق بداية من 25 جوان الحالي لغاية الـ6 جويلية القادم.