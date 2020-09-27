بالصور.. الوفد الوزاري يصل إلى الولاية المنتدبة جانت

وصل الوفد الوزاري مساء اليوم إلى الولاية المنتدبة جانت مواصلة لزيارة العمل التي باشرها من ولاية إليزي.

الوفد الذي يضم كل من وزيرة البيئة نصيرة بن حراث ووزير المناجم محمد عرقاب، وزيرة التكوين المهني والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والجالية الجزائرية بالخارج برمضاننزيه.

واجتمع الوفد الوزاري بالمجتمع المدني وأعيان المنطقة والجمعيات من أجل توضيح ومناقشة المشروع الضخم المتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب لمنطقتي إليزي وتمنراست ضمن مما يسمح بتفادي الاستخراج والاستغلال العشوائي والغير قانوني لثروة الذهب.

كما استمع الوفد الوزاري لانشغالاتهم وتلقينا اقتراحاتهم بخصوص كل ما يتعلق بمشاكل وتطلعات سكان المنطقة.