بالصور.. الوفود الأجنبية تواصل توافدها إلى وهران للمشاركة في الألعاب المتوسطية

تواصل مدينة وهران، اليوم الأربعاء، استقبال الوفود الرياضية لمختلف الدول المشاركة في الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وحلّ عصر اليوم الأربعاء، بمطار وهران، الوفد الرياضي لدولة مقدونيا، بالإضافة لرياضيي دولة إيران.

كما سجل البعثة الرياضية لدولة البرتغال وصولها هي الأخرى إلى وهران، إلى جانب دول أخرى، في انتظار باقي الدول المشاركة.

يذكر أن ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022، من المقرر انطلاقها يوم السبت 25 جوان الجاري، وتدوم إلى غاية 5 جويلية المقبل.