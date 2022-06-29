بالصور.. الوفود المشاركة في الألعاب المتوسطية تستكشف جمال وهران

على هامش مشاركتها في الألعاب المتوسطية وهران 2022، استغلت الوفود الأجنبية تواجدها بوهران من أجل استكشاف جمال هذه الولاية.

وتنقلت الوفود الأجنبية، على غرار الوفد الإيطالي، الفرنسي، وغيرها، لزيارة بعض المعالم السياحية في وهران.

كما حظيت الوفود الأجنبية، بتلقي شروحات مفصلة عن البناء المعماري للمدينة، على غرار قمة سانتا كروز الشهيرة.

وأبدى الجميع انبهارهم بالمناظر والمباني التاريخية التي تزخر بها وهران، بالإضافة للترحاب الذي يمتاز به سكانها.