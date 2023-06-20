بالصور.. الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد “كادي”

وقف لاعبو الخضر إلى جانب لاعبي المنتخب التونسي دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد، المناصر المعروف “كادي”.

وأخذ القائد رياض محرز ورفقائه إلى جانب لاعبي منتخب “نسور قرطاج” صورا تذكارية، بعضهم بعضا، التي ستبقى خالدة في ذكريات الكرة المغاربية عامة.

كما وقف انصار الخضر دقيقة ترحما على المناصر الشهير، الذي يملك ذكريات جميلة مع أغلبهم، خاصة في رحلاته التاريخية رفقة الكتيبة الوطنية.

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