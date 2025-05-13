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بالصور.. الوقوف على تجهيزات عيادة بمركز مكة لاستقبال الحجاج الجزائريين

بقلم عايدة.ع
بالصور.. الوقوف على تجهيزات عيادة بمركز مكة لاستقبال الحجاج الجزائريين
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أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن إجراء معاينة ميدانية للعيادة الرئيسية بمركز مكة المكرمة استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح ديوان الحج والعمرة، أنه “في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، تم إجراء جولة معاينة وتجهيز للعيادة الرئيسية. بمركز مكة المكرمة، وذلك بهدف التأكد من جاهزيتها التامة استعدادًا لاستقبال حجاجنا الميامين وتقديم أفضل خدمات الصحية لهم”.

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