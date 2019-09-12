بالصور.. الولاية تتكفل بإسكان عائلة’ ‘فريج” التي احترق منزلها بوادي قريش

قامت مصالح ولاية الجزائر اليوم، بناءا على تعليمات من الوالي عبد الخالق صيودة، بإعادة إسكان هذه عائلة’ ‘فريج” إلى سكن لائق بعين البنيان .

وعقب نشر شريط فيديو الذي تداوله صفحات ”فايسبوك” الذي نقل معاناة العائلة القاطنة بحي ديار الكاف ببلدية وادي قريش، المقاطعة الإدارية لباب الوادي.

العائلة التي أصبحت دون مأوى بعد تعرض منزلها لحريق تسبب فيه إنفجار عبوة غاز البوتان شهر ماي 2019 الفارط.

الحادثة انجر عنه وفاة رب العائلة المتكونة من زوجين و 04 بنات مع تعرض الأم و بنتين منهما لحروق بليغة، حيث وجدت هذه العائلة نفسها مرمية بالشارع بدون مأوى .

وكانت ولاية الجزائر قد أحصت هذه العائلة مسبقا ضمن المبرمجين في عمليات الترحيل و إعادة الإسكان المتواصلة التي تشرف عليها الولاية، غير أنّ الحادث سرّع في إجراءات ترحيلها.