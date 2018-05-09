بالصور.. اليوفي يُهين الميلان ويتوج بكوبا إيطاليا

الرياضة
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بالصور.. اليوفي يُهين الميلان ويتوج بكوبا إيطاليا فرحة لاعبي اليوفي بالتتويج
بقلم عبد النور حواز

توج سهرة اليوم الأربعاء فريق جوفنتوس بمنافسة كأس إيطاليا بعد الفوز في النهائي على خصمه ميلان برباعية كاملة دون رد.

وسيطر أشبال المدرب ماسيمليانو أليغري على النهائي الذي إحتضنه ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية “روما”.

حيث سجل المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية ثنائية في الدقيقتين ال56 وال64 فيما سجل دوجلاس كوستا في الدقيقة ال61.

ونيكولا كالينيتش في الدقيقة ال76 بالخطأ في مرمى فريقه ميلان.

وبهذا حققت السيدة العجوز الثنائية المحلية بعد أن توج زملاء القائد بوفون منذ أيام فقط بالكالتشيو.

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