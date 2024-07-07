بالصور.. “اليويفا” تكشف الكرة الخاصة بنصف نهائي ونهائي “أورو 2024”

كشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن الكرة التي تم التي سيتم استخدامها في نصف نهائي، ونهائي “أورو 2024” الجاري بألمانيا.

ونشرت “اليويفا” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صور للكرة التي تم صناعتها خصيصا لمبارتي نصف النهائي، ومباراة النهائي.

وتحمل هذه الكرة، علامة شركة الألبسة والمعتدات الرياضية “أديداس”، إلى جانب ألوان علم دولة ألمانيا، التي تحتضن هذه الطبعة من بطولة أمم أوروبا.

يذكر أن الدور النصف نهائي من “أورو 2024” سيجمع كل من منتخبي هولندا ضد انجلترا، فيما ستجمع المباراة الثانية منتخبي فرنسا، واسبانيا.