بالصور.. انتشال جثة شاب من سد كاف الدّير بالشلف

تدخلت مجموعة من شباب سكان بلدية بريرة، الواقعة بولاية الشلف، من أجل انتشال جثة شاب من مياه سد كاف الدير .

الضحية البالغ 16 سنة من العمر، كان في رحلة رفقة شقيقه الأكبر من أجل السباحة باعتبار السد الملجىء الوحيد لشباب المنطقة.

بعد محاولة الشقيق الاكبر لانقاذ اخيه طلب النجدة من بعض شباب المنطقة والذين باشروا عملية البحث لساعات،

أين تم العثور على الغريق جثة هامدة.

وصول مصالح الحماية المدنية الى عين المكان في الوقت المتأخر الأمر الذي أثار غضب الحاضرين.

ليتم منعهم من أجل نقل الجثة الى اقرب مستشفى بالمنطقة.