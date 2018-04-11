بالصور.. انتشال جثث ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

تحصل موقع النهار أون لاين، على صور حصرية لـ جثث ضحايا الطائرة المنكوبة التي تم انتشالهم من مكان سقوط الحادث.

أين سارعت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث الضحيا من تحت حطام الطائرة.

هذا وسخرت الحماية المدنية امكانيات كبيرة لانتشال ونقل الجثث.

للإشارة، وحسب حصيلة أولية فقد تم تسجيل 105 شهيد في حادث الطائرة المنكوبة.