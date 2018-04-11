بالصور.. انتشال جثث ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

تحصل موقع النهار أون لاين، على صور حصرية لـ جثث ضحايا الطائرة المنكوبة التي تم انتشالهم من مكان سقوط الحادث.
أين سارعت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث الضحيا من تحت حطام الطائرة.
هذا وسخرت الحماية المدنية امكانيات كبيرة لانتشال ونقل الجثث.
للإشارة، وحسب حصيلة أولية فقد تم تسجيل 105 شهيد في حادث الطائرة المنكوبة.
التعليقات (3)
رحمة الله عليهم,ان لله وان اليه راجعون
رحمهم الله و ألهم ذويهم الصبر، هم شهداء عند الله فمنهم من كان يعى لكسب قوته و قوت أولاده و ربما قوت والديه و إخوته فكلهم شهداء بإذن الله غير أن ما يحز في النفس أن الرجال و النساء العاملين في الجنوب أو في الجيش الوطني يعانون في العمل في الصحراء و يعانون في التنقل بينما تتمتع شرذمة من المتملقين و الإنتهازيين في المناصب و المكاتب و الفنادق بمال الدولة الذي هو من ناتج جهد و عرق أمثال هؤلاء الشهداء و على كل حال رحم الله شهداء الجزائر
انا لله وانا اليه راجعون
نحتسب ان يتقبلهم الله شهداء