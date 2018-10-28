بالصور.. انتقال عدوى السلاسل والكادنة إلى بلدية وادي الشحم بقالمة!

أقدم سكان بلدية وادي الشحم، صباح اليوم الأحد، على غلق مقر البلدية بالسلاسل والكادنة بسب الحقرة و التهميش والإنعدام التام للمرافق والسكن الريفي والطرقات ومناصب الشغل.

وبهذا تنتقل عدوى الغلق بالسلاسل والكادنة إلى بلدية وادي الشحم بولاية قالمة بعدما سبق لنواب البرلمان وأن غلقوا مدخل مكتب بوحجة بنفس الطريقة منذ أسبوعين تقريبا.

وفي المقابل، فإن السكان المحتجون طالبوا بحظور والي الولاية لنقل انشغالاتهم .

بينما سارع رئيس دائرة حمام النبائل، إلى مقر البلدية و يحاور المحتجين ووعدهم بدراسة انشغالاتهم في القريب العاجل .