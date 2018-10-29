بالصور.. انجراف الطرقات بفعل سيول الأمطار والغش في الإنجاز بعين البية في وهران

يناشد قاطنو حي السلام التابع لبلدية عين البية دائرة نحو بطيوة بوهران، والي وهران التدخل للإلتفات إلى انشغالاتهم بعد فشل الجهات المحلية في وضع حد للمعاناة التي يتخبط فيها الحي لسنوات.

رغم عديد الشكاوى التي لم تجد أذانا صاغية خصوصا بعد سيول الأمطار التي تشهدها مدينة وهران، أمام غياب تام لمظاهرات التنمية صاحبها التسيب والإهمال الذي أزمت الوضعية أكثر.

توقف مشروع إنجاز الطريق، بالمجمع بسبب مشاكل مالية عرقلت عمل المقاول حولت المنطقة إلى شبه دوار تعرضت خلاله الطرقات والممرات للإنجراف والإنطلاق بفعل الأمطار.

في صورة تنذر بالخطر على الراجلين خصوصا منهم المتمدرسين الذي يتكبدون مشقة التنقل للالتحاق بمؤسساتهم التربوية بسبب غياب الصيانة وقدم الزفت وعدم احترام المعايير القانونية اثناء انجازها.

رغم أن الحي استفاد شهر ديسمبر المنصرم من غلاف مالي قدره 10ملايير سنتيم سلمه والي وهران في شكل إعانة مالية مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتضامن ما بين البلديات لتغطية تكاليف التهيئة بحي السلام وتحريك مشاريعه المتعثرة.