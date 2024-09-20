بالصور: انحراف القطار السريع الجزائر – وهران ببوفاريك 

تعرض، مساء اليوم الجمعة، القطار السريع القطار السريع “وهران - الجزائر العاصمة” للانحراف ببوفاريك ولاية البليدة.

وحسب المعلومات الأولية، انحرف قطار 1004 وهران – الجزائر العاصمة، على مستوى مخرج محطة بوفاريك.

وحسب مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 21سا و55دقيقة لأجل حادث إنحراف قاطرة الأمامية لقطار نقل المسافرين قرب محطة بوفاريك pk38.800.

وأثار الحادث حالة هلع كبيرة وسط الركاب دون تسجيل إصابات لدى المسافرين.