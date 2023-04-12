بالصور.. اندرلخت ينظم إفطارا خاصا لسليماني ومسلمي الفريق 

خصّص نادي اندرلخت البلجيكي إفطارا خاصا اللاعبين المسلمين الذي ينشطون في النادي على رأسهم الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ونشرة النادل البلجيكي عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” صورا جميلة جدا لإسلام سليماني ورفقائه المسلمين وهم يتناولون وجبة الإفطار.

كما قال نادي اندرخلت عن الخطوة التي قامت بها الإدارة “إفطار بين الزملاء”.

كما وجّه النادي البلجيكي بمعاملته الخاصة رسالة واضحة للمدربين المعاديين لخطوة اللاعبين المسلمين في الشهرة الكريم، على غرار الدولي الجزائري جوان حجام. الذي استبعد من الفريق من طرف مدرب كومبواري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption