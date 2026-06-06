بالصور.. انطلاق أشغال المكتب الفدرالي لشهر جوان

انطلقت اليوم السبت، أشغال اجتماع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، الخاص بشهر جوان الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف” عبر “فيسبوك” صورا لاجتماع المكتب الفدرالي، الجاري حاليا عن طريق “تقنية التحاضر عن بعد”.

ومن المرتقب أن يتطرق الرئيس وليد صادي، خلال هذا الاجتماع إلى عدة ملفات تتقدمها المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني، في نهائيات كأس العالم 2026.

كما ينتظر أن يتم التطرق إلى الاستحقاقات التي تنتظر مختلف المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية. إلى جانب الموسم الجديد من البطولة الجزائرية، مع تحديد موعد انطلاق واختتام فترة التحويلات الصيفية المقبلة.