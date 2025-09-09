 بالصور.. انطلاق المسابقة الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي 

انطلقت اليوم، الثلاثاء، المسابقة الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم .ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

ووصل عدد المترشحين إلى 8666 مترشحا يتنافسون على 429 منصباً.

وكان الأمين العام للمدرسة، أشباح مبارك، قد عقد أمس اجتماعاً مع الإداريين والعمال. حيث عرض خلاله مخطط العمل وتوزيع المهام استعدادًا للمسابقة، مؤكدًا على ضرورة الانضباط والصرامة داخل المدرسة.