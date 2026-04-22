بالصور.. انطلاق المقياس الثالث لدورة CAF PRO بسيدي موسى

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات المقياس الثالث لدورة CAF PRO بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحت إشراف الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وذلك في إطار مواصلة برنامج تكوين المدربين ورفع كفاءاتهم وفق المعايير القارية والدولية.

وحسب ما أفاد به موقع “الفاف”، فإن هذا المقياس الجديد يندرج ضمن مسار تكويني متكامل. يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين المشاركين، من خلال برنامج ثري ومهيكل يجمع بين المحاضرات النظرية والورشات التطبيقية.

وسيتناول هذا التكوين عدة محاور أساسية، أبرزها كيفية إعداد وتقييم الحصص التدريبية الخاصة بالمدربين. إضافة إلى طرق التحضير الأمثل وتسيير المنافسات ذات المستوى العالي، بما يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

وسيؤطر هذه الدورة عدد من الإطارات والخبراء من مختلف الأقسام الفنية والتقنية، الذين يمتلكون خبرة واسعة على المستويين المحلي والإفريقي. فضلاً عن تجارب في الساحة الكروية الدولية، ما يمنح المشاركين فرصة الاستفادة من معارف متقدمة وخبرات ميدانية نوعية.

ويأتي تنظيم هذا المقياس في سياق استراتيجية الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرامية إلى الارتقاء بمستوى التأطير الفني، وتكوين جيل جديد من المدربين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في عالم كرة القدم.