بالصور.. انطلاق المهرجان الدولي للكسكسي في طبعته الاولى بالعاصمة

انطلقت اليوم الخميس بقصر رياس البحر في الجزائر فعاليات الطبعة الاولى من المهرجان الدولي للكسكسي.

يدوم الى غاية السبت المقبل بمشاركة 15 ولاية الى جانب مشاركين من تونس والمغرب ومصر.

التظاهرة التي تهدف للتعريف بهذا الطبق المحبوب الذي اكسب شهرة عالمية الذي يعتبر من الاكلات الشعبية المنتشرة في شمال افريقيا.

وشمل برنامج خلال اليوم الاول معرض للكسكسي التقليدي الذي يمثل مختلف مناطق الوطن.

مع تنوع مواد تحضيره بين القمح اللين و الصلب والشعير والبلوط وايضا اختلاف طرق اعداد مرقه .

كما اقيم استعراض امام الزوار لكفية تحضير الكسكس التونسي تبعته مسابقة وطنية لتحضير الكسكس بمشاركة ممثلي عدة ولايات.

كما اقيمت بعد الظهر مسابقات “الماستر كلاس” التي تنافس فيها طلبة المعهد الوطني تقنيات الفندقة والسياحة لتيزي وزو.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني من هذا المهرجان مسابقة دولية في تحضير الكسكسي.

مع مواصلة معارض الصناعات التقليدية التي قدمت مختلف الاواني وادوات تحضير الكسكسي وهي قطع قديمة تعود لأزمنة بعيدة.

ويقترح برنامج المهرجان في اليوم الثالث مائدة ضخمة للتذوق بساحة البريد المركزي.

مفتوح للزوار للاكتشاف انواع مختلفة من اطباق الكسكسي وايضا استعراض للطبخ الكسكسي المغربي ويسدل الستار على التظاهرة بتكريم المشاركين الفائزين.

التظاهرة تنظمها وكلتي تنظيم الاحداث الفنية “Nexus corp” و شهرة للإنتاج “Chohra PROD” تحت رعاية وزارتي الثقافة والشباب و الرياضة.