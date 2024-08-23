بالصور ..انطلاق الندوة التكوينية لكرة القدم النسوية بالجزائر

كشفت الفاف عن إنطلاق أشغال الندوة التكوينية حول كرة القدم النسوية التي تنظمها الكاف بالتعاون مع اتحاد شمال إفريقية لكرة القدم و الإتحاد الجزائري.

وقالت الفاف أن الندوة انطلقت اليوم إلى غاية 24 أوت على هامش دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات المقامة بالجزائر من 22 إلى 31 أوت الجاري.

وعرف اليوم الأول للندوة حضور رئيس الفاف ونائب رئيس اتحاد شمال إفريقيا وليد صادي، كما تولى رئيس اتحاد شمال إفريقيا جمال علام افتتاح أشغال الندوة بمشاركة المدير التنفيذي لإتحاد شمال إفريقي محمود الهمامي، إلى جانب الأمين العام لـ “الفاف” نذير بوزناد ورئيسة لجنة الكرة النسوية رفيقة قلاتي.

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