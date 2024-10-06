بالصور ..انطلاق تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن انطلاق تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

وعرفت الاستعدادات الاولية تواجد جميع اللاعبين الذين تدربوا وسط أجواء جميلة ومعنويات عالية.

كما أجرى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، ثاني حصة تدريبية وسط حضور أغلب المسؤولين عن المديرية الفنية أبرزهم عامر منسول الذي التقى اللاعبين الشبان وطالبهم بضرورة العمل بشكل جدي.

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