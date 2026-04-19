بالصور.. انطلاق تربص منتخب أقل من 23 سنة بقيادة صايفي

باشر المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة تربصًا تحضيريًا بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحت إشراف رفيق صايفي، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة التي استدعاها رفيق صايفي لهذا التربص، الممتد من اليوم الأحد إلى غاية 23 أفريل الجاري، 24 لاعباً. ويهدف إلى الوقوف على جاهزية العناصر الشابة ومعاينة إمكانياتهم الفنية والبدنية عن قرب.

ويراهن الطاقم الفني على هذا التربص من أجل بناء مجموعة متجانسة قادرة على تمثيل الألوان الوطنية بأفضل صورة، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية.

كما برمج الطاقم الفني مباراة ودية خلال هذا التربص، ستجمع “الخضر” بـنجم بن عكنون، الناشط في الرابطة المحترفة، وذلك بأحد ملاعب المركز، من أجل تقييم جاهزية اللاعبين في أجواء تنافسية.

وينتظر أن يشكل هذا التربص محطة مهمة لاكتشاف عناصر جديدة وتعزيز الخيارات الفنية للمنتخب الوطني الأولمبي تحسباً للتحديات القادمة.