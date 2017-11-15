انطلقت اليوم الأربعاء، تقنية استعمال السوار الإلكتروني من حكمة بئر مراد رايس،وهذا لتعزيز الرقابة القضائية المتهمين.

من جهتها أطلقت وزارة العدل 1000 سوار إلكتروني بتكلفة قدرها 10 مليار سنتيم.

وقال مصدر لموقع “النهار أون لاين” أن الوزارة ستعمم الإجراء على باقي الولايات العام المقبل بعد انتهاء الإجراءات العالقة.

مضيفا أن السوار الالكتروني صالح لمدة 10 سنوات لصالح المتهمين المتواجدين تحت الرقابة الفضائية .

والتي تكون من صلاحيات الجهة القضائية حسب السلطة التقديرية للقضاة.

للإشارة يمكن هذا السوار من قضاء العقوبة خارج المؤسسة العقابية،أين يوضع بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو من قبل محاميه.