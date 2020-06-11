بالصور.. انطلاق حملة توزيع الكمامات الصحية في بئر توتة بالعاصمة

عقدت الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لبئر التوتة جلسة عمل بحضور اطارت الدائرة وممثلي الجمعية الولائية جمعية اجيالنا .

واعطت الوالي اشارة الانطلاق لحملة توزيع الكمامات الصحية وحثت ممثلي الجمعية موازاة مع عملية التوزيع القيام بحملة توعوية وتحسيسية للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وعدم التهاون في اتباع التدابير الصحية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعرفت العملية تغطية امنية بمشاركة مصالح الامن للمقاطعة الادارية شملت المحاور الرئيسية للبلدية (السوق البلدي .الشارع الرئيسي، الحاجز الامني عند مدخل المقاطعة)

وستتواصل هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة وقفا لبرنامج مسطر يشمل بلديتي اولاد شبل وتسالة المرجة.