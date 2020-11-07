بالصور: انطلاق حوامتين نحو تيبازة لإخماد حريق ڤوراية

انطلقت، حوامتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، نحو ولاية تيبازة، من أجل اخماد حريق ڤوراية.

للإشارة، توجه، صبيحة اليوم السبت، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، إلى ولاية تيبازة.

وقام العقيد بوغلاف ، بمعاينة التجهيزات والوسائل المسخرة لإخماد الحرائق.

ووقف شخصيا على مخلفات الحريق في الولاية، كما أشرف على إخماد بقايا حريق على مستوى الولاية، بدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.

للإشارة،قامت وحدات الحماية المدنية لتيبازة بإخماد عدة حرائق عبر عدة قرى ومداشر، بكل من دوار مهابة، سعدونة، املحاين، اعشورن وإيز.