بالصور.. انطلاق عملية البيع المباشر من الفلاحين المنتجين للتفاح إلى تجار التجزئة

انطلقت اليوم السبت، عملية البيع المباشر من الفلاحين المنتجين للتفاح إلى تجار التجزئة، بأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة ماغرو.

وخصصت وزارة التجارة وترقية الصادرات، فضاءات مجانية بأسواق ماقرو التابعة للقطاع مباشرة للفلاحين منتجي التفاح.

حيث عرفت عملية البيع المباشر بسوق الحطاطبة، مشاركة فلاحين ومنتجين من ولايات البليدة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، سيدي بلعباس.

وتهدف عملية البيع المباشر من الفلاح إلى تاجر التجزئة، لكسر سلسلة المتدخلين والوسطاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وعرفت مشاركة فلاحين ومنتجين من ولايتي باتنة، خنشلة.

كما تأتي العملية تنفيذا لمخرجات الاجتماع المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة و التنمية الريفية.