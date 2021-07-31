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بالصور.. انطلاق عملية التلقيح بالمركب الرياضي فرحاني بباب الوادي في العاصمة

بقلم أسماء.ع
بالصور.. انطلاق عملية التلقيح بالمركب الرياضي فرحاني بباب الوادي في العاصمة
عملية التلقيح بالمركب الرياضي فرحاني بباب الوادي في العاصمة
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باشرت، السلطات المختصة، اليوم السبت، في باب الوادي بالعاصمة، عملية التلقيح بالمركب الرياضي فرحاني. وتطلق العملية في اطار الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لأجل تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين للحد من تفشي كورونا.

وتلقى قرابة 3.5 مليون شخص التلقيح بالجزائر، في حين اقتنت الجزائر أزيد من 9 مليون جرعة لقاح إلى نهاية جويلية. وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الوزارة الأولى، فإن 3.421.279 شخص تلقى التلقيح. منهم 2.696.467 شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في حين بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 724.812.

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