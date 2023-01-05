بالصور.. انطلاق عملية تسليم التذاكر الالكترونية الخاصة باللقاء الافتتاحي للشان

انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية تسليم التذاكر الالكترونية الخاصة بالمباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

وتوافدت الجماهير الجزائرية على المكاتب المعنية بتسليم التذاكر الالكترونية، من أجل استخراج تذاكرهم، بعد اقتنائها من الموقع الالكتروني.

كما ستتواصل هذه العملية عبر كل المكاتب التي تم تحديدها من لجنة تنظيم “الشان”، لتسليم كل التذاكر التي تم اقتناؤها.

يذكر أن حفل افتتاح شان الجزائر 2022، والمباراة الافتتاحية لهذه البطولة، مقررة يوم 13 جانفي الجاري بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.