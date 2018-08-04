بالصور ..انطلاق عملية تكوين الأساتذة الجدد بالأغواط

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور ..انطلاق عملية تكوين الأساتذة الجدد بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

انطلقت بثانوية المقاومة الشعبية بالأغواط، عملية تكوين الأساتذة الجدد الذين سينضمون للطاقم البيداغوجي لقطاع التربية بالولاية

بداية من الدخول المدرسي 2018/2019.

الأساتذة اللذين يتم تكوينهم هم من خريجي المدارس العليا للأساتذة إضافة إلى الناجحين في مسابقة الأساتذة

التي تم اعلان نتائجها منذ أيام.
و يشرف على عملية التكوين عدد من المفتشين و المؤطرين الذين يحاولون إدماج الاستاذ الجديد و تلقينهم أساليب التعليم الحديثة ومدى تجاوبها مع المناهج التربوية في الجزائر .
إضافة إلى التركيز على استخدام منهجية المقاربة بالكفاءات.

كما أعرب الأساتذة عن مدى سعادتهم بهذا التكوين الذي اختصر لهم المسافات من أجل الدخول في عالم التعليم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital