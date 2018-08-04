بالصور ..انطلاق عملية تكوين الأساتذة الجدد بالأغواط

انطلقت بثانوية المقاومة الشعبية بالأغواط، عملية تكوين الأساتذة الجدد الذين سينضمون للطاقم البيداغوجي لقطاع التربية بالولاية

بداية من الدخول المدرسي 2018/2019.

الأساتذة اللذين يتم تكوينهم هم من خريجي المدارس العليا للأساتذة إضافة إلى الناجحين في مسابقة الأساتذة

التي تم اعلان نتائجها منذ أيام.

و يشرف على عملية التكوين عدد من المفتشين و المؤطرين الذين يحاولون إدماج الاستاذ الجديد و تلقينهم أساليب التعليم الحديثة ومدى تجاوبها مع المناهج التربوية في الجزائر .

إضافة إلى التركيز على استخدام منهجية المقاربة بالكفاءات.

كما أعرب الأساتذة عن مدى سعادتهم بهذا التكوين الذي اختصر لهم المسافات من أجل الدخول في عالم التعليم.