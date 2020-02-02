بالصور.. انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري ببشار 

نظمت قيادة الحرس الجمهوري، إبتداء من اليوم الأحد، أياما إعلامية لفائدة جمهور المواطنين، بمركز الإعلام الإقليمي ببشار.

وحسب بيان لذات الهيئة، ستتواصل فعاليات هذه الأيام الإعلامية، والتي أشرف على إفتتاحها المدير الجهوي للإتصال والإعلام والتوجيه، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثالثة، إلى غاية 5 فيفري الجاري.

وحضر التظاهرة، والي ولاية بشار والسلطات العسكرية والمدنية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.

كما عرفت هذه التظاهرة الإعلامية إقبالا كبيرا من طرف الجمهور بمنطقة بشار، حيث أعرب الكثير من المواطنين عن إعجابهم بمثل هذه التظاهرات التي يريدونها بشكل دوري ومستمر.

وشهدت التظاهرة، عرض الوسائل والإمكانات المسخرة لوحدات الحرس الجمهوري، لآداء مهامها على الوجه الأكمل، وبث أفلام وثائقية حول مختلف تشكيلاته.

كما عرفت أيضا فتح عدة ورشات تجسد تخصصات هذا السلاح، على غرار الموسيقى العسكرية والخيالة والحماية، بالإضافة إلى فضاء لعرض ومتابعة مختلف الأشرطة الوثائقية المنجزة للتعريف به.

وتهدف التظاهرة، إلى تقوية وتعزيز الرابطة جيش-أمة.

كما تسمح هذه الأيام، بالوقوف على مهام الحرس الجمهوري وتنظيمه، وكذا تقريبه إلى الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوفه، خاصة منهم القاطنين بالجنوب الجزائري، من خلال إطلاعهم على شروط وكيفيات التجنيد.