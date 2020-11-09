بالصور: انطلاق فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي “ذكور وإناث”

الوطني
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بالصور: انطلاق فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي “ذكور وإناث”
بقلم طالب خير الدين

إنطلقت اليوم الإثنين، فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس (ذكور وإناث) بكل من الناحية العسكرية الثالثة ببشار والناحية العسكرية الخامسة بجيجل.

وكان رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة، نيابة عن السيد اللواء قائد الناحية، قد  أشرف على انطلاق فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس (ذكور وإناث)،

وذلك بميدان حقل الرمي ثنية الحلفاء، التابع للمركب الرياضي الجهوي العسكري ببشار، بحضور السلطات العسكرية ومختلف وسائل الإعلام الوطنية .

وتجرى فعاليات هذه البطولة بمشاركة 98 متنافسا ومتنافسة، من بينهم 15 رياضية من فئة الإناث، يمثلون مختلف هياكل ووحدات الجيش الوطني الشعبي.

كما انطلقت نفس الفعاليات على مستوى المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، بحضور السلطات العسكرية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والخاصة.

أين عرفت المنافسة مشاركة 84 رياضي في اختصاصي الدقة والسرعة، من بينهم 21 مشارك من فئة الإناث، يمثلون 21 فريقا من مختلف المدارس العليا والمدارس التطبيقية.


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