بالصور.. انطلاق فعاليات اللقاء الوطني الأول للسياحة الجبلية في تيسمسيلت

انطلقت اليوم بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى للقاء الوطني للسياحة الجبلية بمنطقة الونشريس التي تقام تحت شعار “الونشريس…ثقافة وفنون”.

وتعرف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من الديوان المحلي للسياحة و الأنشطة الشبانية لبلدية تيسمسيلت بالتنسيق مع مجموعة هواة الاكتشاف و السياحة للولاية ومصالح بلديات بوقايد و سيدي سليمان و برج بونعامة و بني شعيب مشاركة أزيد من 80 شابا من محبي الاستكشاف و التجوال و المغامرة السياحية و هواة التصوير الفوتوغرافي يمثلون 11 ولاية من الوطن.

وتميز اليوم الأول من هذا الحدث بتنظيم جولة سياحية على مستوى المعالم و الأماكن التي تزخر بها منطقة الونشريس المتمثلة في منطقة “متيجة” ببلدية برج بونعامة و”بين الكيفان” و غابة “عين عنتر” ببوقايد.

و يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تدوم يومين زيارة استكشافية إلى سد “كدية الرصفة” ببلدية بني شعيب و المنابع الحموية بسيدي سليمان إضافة إلى إقامة أنشطة ذات صلة بالرياضات الجبلية منها المشي في المسالك الوعرة بمنطقة الونشريس.

وسيتم التخييم ليلة اليوم الجمعة عند معلم الشجرتين الألفيتين “سلطان وسلطانة” بغابة “عين عنتر” في بلدية بوقايد.

كما ستنظم بالمناسبة خرجة سياحية لهواة التصوير الفوتوغرافي المشاركين لالتقاط مجموعة من الصور للمناطق السياحية الجذابة التي تزخر بها منطقة الونشريس على غرار غابة “عين عنتر” ببوقايد.

و برمجت أيضا سهرة فنية و أنشطة ثقافية وترفيهية وتقديم قراءات شعرية لفائدة المشاركين.

وتهدف هذه التظاهرة للتعريف بالمؤهلات السياحية الجبلية التي تتوفر عليها منطقة الونشريس بالولاية فضلا عن ترسيخ الثقافة السياحية و الفوتوغرافيا لدى الشباب و التعرف على شروط تخصيص أماكن التخييم و استغلالها حسب المنظمين.