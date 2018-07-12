بالصور.. انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بمستغانم

انطلقت مساء اليوم بمستغانم فعاليات الطبعة الـ51 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بمشاركة 12 فرقة مسرحية عبر الوطن.

وتميز حفل الافتتاح بتنظيم استعراض للفرق المشاركة والفرق الفلكلورية والفرقة النحاسية.

أمام السلطات المحلية والفنانين والمدعوين الذين كانوا بالمنصة التي أقيمت بساحة الاستقلال بوسط مدينة مستغانم.

وقد استقطبت مراسيم انطلاق هذا الموعد المسرحي الكثير من المواطنين والفضوليين الذين تابعوا الاستعراض.

على طول نهج “محمد خميستي” وساحة الشهيد “بوجمعة محمد” المقابلة لساحة الاستقلال 5 جويلية 1962.

وجرى الافتتاح الرسمي لهذه الطبعة بقاعة “ريما” بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي”.

وعرف حفل الافتتاح عرض عمل مسرحي للجمعية الثقافية “الهواء الطلق” لمدينة بودواو ولاية بومرداس.

بعنوان “تنهينان…ملكة الصحراء” استعرض من خلاله المخرج “جمال زناقي” حقبات مختلفة من التاريخ الجزائري.

وتم أيضا تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور في تواصل المهرجان الوطني لمسرح الهواة على مدار نصف قرن.

على غرار رؤساء بلدية مستغانم السابقين ورؤساء المهرجان وبعض الفنانين.

وشملت التكريمات جلول بن دردوش وبن سليمان الصادق وبراشد منصور و كريري الغالي ولحمر عواد وسبع بلغشام.

وبكاي بوزيدي والفنانين فوزية آيت الحاج وخروبي سعيد وقنون قوعيش.

ويشارك المهرجان داخل المنافسة ثماني فرق مسرحية من ولايات تيبازة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج وبجاية والأغواط وسكيكدة وبومرداس.

وخارج المنافسة أربع فرق قادمة من ولايات قالمة والنعامة وأدرار وبودواو بولاية بومرداس.

وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم ملتقى حول مسرح الهواة “الواقع والتطلعات المستقبلية” ويوم تضامني مع الشعب الفلسطيني.

تحت شعار “مقام الشهيد في المسرح” بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مولاي بلحميسي”.