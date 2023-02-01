بالصور.. انطلاق قرعة كأس امم إفريقيا لأقل من 17 سنة

انطلقت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة اليوم الأربعاء بالنادي الوطني للجيش. وسط حضور عدد من المسؤولين من الجزائر وإفريقيا عامة.

وتواجد كل من مصطفى بسكري المدير الفني للمنتخب الوطني. و مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان إلى جانب الأمين العام منير دبيشي.

كما تواجد رئيس الكاف باتريس موتسيبي في المقر الذي يحتضن القرعة الإفريقية. وكان في استقباله رئيس الفاف جهيد زفيزف.

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