بالصور.. انطلاق مشروع الربط بالكهرباء لأزيد من 300 حي بالوادي

شهدت ولاية واد سوف، اليوم الإثنين، انطلاق أشغال مشروع الربط بالكهرباء لـ328 حي باثنان وعشرون بلدية تابعة لذات الولاية.

وحسبما توفر من معلومات، فإنّه تم اليوم إعطاء إشارة إنطلاق المشروع الذي طالما انتظره مواطنوا وسكان الولاية.

وقد أشرف والي الولاية على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع الربط بالكهرباء لـ 328 حي بـ 22 بلدية على مستوى الولاية.

حيث كانت العينة من بلدية كونين، كما شهدت إشارة الإنطلاق حضور جمع كبير من المواطنين وكذا إطارات الولاية.

كما لقي المشروع استحسان مواطني وسكان الأحياء المستفيدة، الذين رؤوا في المشروع الذي طال انتظاره تجسد وأصبح حقيقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المشروع ممول من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.