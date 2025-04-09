بالصور.. انطلاق ندوة “الفيفا” حول الاحتراف بالجزائر

انطلقت اليوم الأربعاء، ندوة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حول الاحتراف بالجزائر العاصمة، والتي ستُختتم غدا الخميس.

وسجّل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي. حضوره في انطلاق الندوة المنظمة من طرف “الفيفا” إلى جانب رؤساء وأمناء عامين للأندية الـ 16 الناشطة في البطولة المحترفة، وعدد من إطارات “الفاف”

وتأتي هذه الندوة في إطار مرافقة “الفيفا” للأندية المحترفة. ويشمل برنامجها مجموعة من العروض والمناقشات. التي تسلط الضوء على مواضيع أساسية تخص تسيير الأندية، مثل الحوكمة، والتسيير المالي، والتطوير التجاري، وتنظيم المنافسات.

كما أنها تهدف، لتطوير قدرات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية قصد الارتقاء بهياكل الأندية على جميع المستويات، داخل الميدان وخارجه.

للإشارة فإن ندوة “الفيفا” حول الاحتراف في الجزائر، تندرج ضمن الجهود المتواصلة لـ”الفاف”، من أجل تأطير ومرافقة الأندية في إطار التطور المستمر والاحتراف.