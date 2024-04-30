بالصور.. انطلاق ورشة العمل الإقليمية لتراخيص الأندية بالجزائر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن انطلاق ورشة العمل الإفريقية لتراخيص الأندية. للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2024 التي تحتضنها الجزائر.

وقاد ورشة العمل الأمين العام للإتحاد الجزائري لكرة القدم نذير بوزناد برفقة عدد كبير من المسؤولين عن الهيئات الكروية الإفريقية و الاندية الإفريقية. التي تسعى لتطوير البطولات الإفريقية.

وأصبحت الجزائر قبلة للمسؤولين الأفارقة لتنظيم الدورات وورشات العمل، بعد نجاح عدد كبير من الدوريات الرياضية مثل الشان السابق.