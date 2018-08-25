بالصور.. انفجار مضخة مدفئة بوحدة العلاج والمبيت التابعة لملعب 8 ماي بسطيف 

هز، انفجار مضخة تدفئة بوحدة العلاج والمبيت والإسترجاع التابعة لديوان مركب 08 ماي 45 في حدود الساعة “12:30” أين سبب أضرار جسيمة.

بالأخص على مستوى جدران بيت المضخة وانهيار جزء من الجدار المحاذي لبيت المضخة المتواجد خارج أسوار وحدة العلاج والمبيت. وتسبب أيضا في اندثار الحجارة على ملحق 08ماي 45 المعروف باسم “الريبليك” التي مزقت أجزاء صغيرة من بساط العشب الاصطناعي.

وحسب مدير الشباب والرياضة بالنيابة ناصر فاضلي، الذي يؤكد عدم تسجيل أي خساءر بشرية أو على مستوى ملعب 08 ماي 45 ومحيطه الذي يبعد كل البعد عن تواجد هذه المضخة.

مضيفا في نفس الوقت أن هاته الوحدة جناح الإيواء والإطعام موضوعة عن طريق اتفاقية تحت تصرف نادي وفاق لفئة الأصاغر كما لم يتأثر فندق الوحدة بهذا الإنفجار.

مشيرا في نفس السياق، أن سبب هذا الانفجار يعود حسب المعلومات الواردة إلى النسبة العالية للضغط الغاز المستهلك الى استكمال التحقيقات التي باشرت فيها مديرية الشباب والرياضة وادارة الديوان.

وعن أجواء استضافة ملعب 08 ماي، لقاء نادي مقرة ضد نادي مستغانم في سؤال من “النهار” يرد المدير أن تحضيرات المقابلة ستجري في ظروف جد عادية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.