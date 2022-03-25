بالصور.. انقطاع التيار الكهربائي في ملعب جابوما يوقف مباراة الخضر أمام الكاميرون

تسبب انقطاع التيار الكهربائي من جهة المنتخب الوطني خلال مواجهته أمام المنتخب الكامروني بملعب جابوما. بعد توقف المباراة لقُرابة الـ 10 دقائق.

واستأنفت المباراة بعد توقف لقرابة 10 دقائق، بعدما وقفت المواجهة مباشرة بعد انطلاق المرحلة الثانية بسبب انقطاع جزئي للأضواء الكاشفة.

مواجهة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر تُجرى بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.