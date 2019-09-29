بالصور.. انقلاب شاحنة لنقل المحروقات بالمشروحة في سوق أهراس

جنبت وحدة الحماية المدنية بالمشروحة في ولاية سوق أهراس المدينة كارثة كبيرة اليوم.

حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية المشروحة على الساعة 10سا و 50 د إثر حادث مرور يتمثل في انحراف شاحنة خاصة بنقل المحروقات.

الحادثة وقعت لشاحنة صهريج الوقود على مستوى الطريق الوطني رقم 16 وبالضبط بمدخل بلدية المشروحة بالمكان المسمى ” عين الرقطي ”.

الشاحنة كانت معبأة بنزين “ممتاز” وبنزين بدون رصاص، حيث قامت الفرقة المتدخلة عند وصولها إلى عين المكان بالاجراءات اللازم لحماية الأشخاص والممتلكات من خطر الانفجار أو الإشتعال .

وتم نقل البنزين من الشاحنة المعرضة للحادث إلى شاحنة أخرى باستعمال الرغوة لتفادي خطر الإشتعال . وقد دامت العملية إلى غاية 17.00سا مساء .

وكان ذلك تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس و بحضور السلطات المعنية وصاحب الملك.