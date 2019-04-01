بالصور.. انهيار منازل وغرق أحياء في قطرات الأمطار بالوادي

انهارت المنازل وتسببت في تكسير العديد من السيارات، غمرت المياه الشوارع، في الأحياء القديمة بولاية الوادي، بعدما تساقطت قطرات من الأمطار.

وقامت مصالح الحماية المدنية، بتسخير كل الاعوان أمس الإثنين، أين تدخلت بأكثر من 30 تدخل تتمثل في عمليات امتصاص المياه وتسريح الطرقات.

وكذا انقاذ 15 بيتا كانت قد غُمرت بالمياه جراء الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت ابتداء من مساء البارحة.

هذا وانهارت عدد من المنازل في الأحياء القديمة وتكسير عدد من المركبات في سيدي مستور والاعشاش والسوق المركزي، وكذا حي النزلة ولم تخلف خسائر بشرية لحسن الحظ.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية ومنذ صباح البارحة كل الوسائل الازمة لتدخل من مضخات ميكانيكية كبيرة وصغيرة وشاحنات شفط وضخ المياه.

وكذا تسخير كل التعداد البشري، وذلك للسهر على راحة جميع المواطنين في ما تتواصل عمليات الامتصاص وتسريح الطرقات في بعض المناطق ومراقبتها.