بالصور.. انهيار منزل قديم بمزرعة خير الدين بسيدي بلعباس تسبب في اصابة 9 اشخاص

شهدت امس ولاية سيدي بلعباس، إنهيار أرضية مسكن بالطابق الأول، بالمكان المسمى مزرعة “خير الدين”، بلدية ودائرة سيدي بلعباس.

وقد خلف الحادت 09 ضحايا لهم إصابات مختلفة ( 05 أطفال تتراوح أعمارهم كالأتي ” ح,م ” جنس ذكر10 أشهر / ” ح,ع” جنس أنثى 04 سنوات /”ح,ع ” جنس ذكر 05 سنوات /” ح,ع ” جنس ذكر 08 سنوات /”ح,ب” جنس ذكر 10 سنوات ).

بالاضافة لامرأتين، تتراوح أعمارهم بين “ب,ن” 38 سنة / “غ,غ ” 33 سنة ، ورجلين، تتراوح أعمارهم كالأتي “ح,ح ” 41 سنة / “ح,غ ” 15 سنة، نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي عبدالقادر حساني.

كما سخرت مديرية الحماية المدنية بسيدي بلعباس لهذا التدخل شاحنة أول نجدة، شاحنة نقل العتاد، 03 سيارات إسعاف، رائد طبيب 04 ضباط، 25 عون من مختلف الرتب.

وبفضل التدخل السريع وإحترافية الأعوان، تم إنقاذ المسكن المجاور، حيث تمت العملية تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، العقيد سويكي محفوظ.

هذا وقد شهد حضور والي الولاية، احمد عبد الحفيظ الساسي، رفقة السلطات الامنية للوقوف على الحالة.

كما اكد للنهار انه سيتم دراسة ملفاتهم في القريب العاجل، وسيتم اجلاءهم الى مساكن تحفظ كرامتهم، خصوصا وأن الولاية تشهد ارتفاع كبير للسكانات القصديرية.